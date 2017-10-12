Власти Красноярского края попросят помощь для сельхозпредприятий из резервного фонда

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Власти Красноярского края намерены обратиться в Минсельхоз России за помощью из резервного фонда правительства РФ для пострадавших из-за плохой погоды сельскохозяйственных предприятий. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого Министерства сельского хозяйства со ссылкой на и. о. главы ведомства Леонида Шорохова.

По предварительным данным из-за плохой погоды в августе - сентябре убытки уже понесли 179 субъектов агропромышленного комплекса края. Сумма ущерба уточняется. В крае введен режим ЧС, что позволяет претендовать на федеральную помощь.

"До 25 октября мы сформируем пакеты документов с целью их дальнейшего направления в Минсельхоз РФ для оказания помощи пострадавшим хозяйствам из резервного фонда правительства РФ. Вместе с тем мы рассчитываем, что зерна нового урожая нам хватит для обеспечения внутрикраевых нужд. Кроме того, на территории региона сосредоточены запасы государственного интервенционного фонда с краевым зерном, первоочередное право выкупа которого остается за нашими хозяйствами", - процитировали в пресс-службе слова Шорохова.

Нынешняя уборочная кампания одна из самых сложных за всю новейшую историю края. В августе - сентябре на земледельческой территории края количество выпавших осадков колебалось от 25 до 65 мм в сутки, что составляло 190-515% нормы, в конце сентября в ряде территорий выпал снег, который также затормозил работы.

По данным ведомства, на сегодня аграриями обмолочено 763 тыс. га зерновых и зернобобовых, или 74% от плана. Получено 1 млн 834 тыс. тонн зерна. В прошлом году на 12 октября жатва была завершена на площади 1 млн 36 тыс. га (98,8%), собрано 2 млн. 563 тыс. тонн зерна.