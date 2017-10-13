Прямой эфир из операционных показали хирургам в кинотеатре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Прямые трансляции из операционных залов на большом экране кинотеатра показали в Новосибирске на межрегиональной конференции хирургов. Как пояснил журналистам в пятницу один из организаторов конференции, академик РАН Марк Курцер, такой способ обмена опытом сейчас наиболее востребован.

"У нас два дня идут интереснейшие операции с прямой трансляцией и дискуссии. Трансляции из операционных - это сейчас очень актуально и современно. Мы не просто дискутируем, а лектор, он же хирург и оператор, он подробно все показывает и рассказывает, где проблема, где дефект, как нужно зашивать и восстанавливать целостность", - сказал Курцер.

Межрегиональная конференция хирургов собрала в Новосибирске около 200 специалистов из Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В течение двух дней врачи обсуждали современные методы лечения пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В частности, хирурги рассмотрели особенности лапароскопических операций, методы виртуальных консультаций пациентов с удаленным доступом и своевременную диагностику послеоперационных осложнений.

Всего на конференции было проведено 11 показательных операций с видеотрансляцией. Итогом встречи стало принятие резолюции, которая станет рекомендательной при хирургическом лечении заболеваний и их осложнений.