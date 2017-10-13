Врио губернатора Новосибирской области активизирует работу с общественниками

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников намерен активизировать взаимодействие региональных властей с общественными организациями. Об этом он сообщил в пятницу на заседании Общественной палаты региона.

"Необходимо расширение активного и аргументированного диалога с представителями общественных движений и организаций. Обоснованная критика и умение слышать друг друга всегда идет только на пользу общему делу, если стороны настроены на конструктивную работу", - отметил Травников.

По его мнению, Общественная палата может стать площадкой для обсуждения различных проектов и острых вопросов. Именно активисты-общественники должны заняться повышением гражданской активности жителей региона.

"Несмотря на отдельные достаточно яркие проявления политической активности, как в стране, так и в отдельных регионах, в том числе и в Новосибирской области, общий уровень гражданской активности у наших соотечественников остается достаточно низким. Я надеюсь, что нам вместе над этой задачей удастся активно поработать", - добавил Травников.