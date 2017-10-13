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Чиновника мэрии Новосибирска обвиняют в хищении на 1,4 млн рублей

Сибирь
13 октября, 10:32 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, октября. /ТАСС

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый, воспользовавшись служебным положением, решил похитить квартиру из муниципального жилищного фонда

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НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска. Он обвиняется в мошенничестве с муниципальной недвижимостью на 1,4 млн рублей, сообщает в пятницу пресс- служба Следственного управления СК России по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел в отношении 38-летнего муниципального служащего мэрии г. Новосибирска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере", - сообщает ведомство.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый, имя которого не называется, решил похитить квартиру из муниципального жилищного фонда. Для этого он воспользовался служебным положением и организовал незаконную передачу подставному лицу права собственности на муниципальную квартиру в доме № 7 по ул. Трудовая, являющемся памятником архитектуры.

В результате действий чиновника муниципалитету причинен ущерб на сумму свыше 1,4 млн рублей. Вместе с ним к уголовной ответственности по делу привлечен 43-летний житель Новосибирска, который, как считает следствие, нашел подставное лицо для незаконной сделки и подал в Управление Росреестра пакет документов для регистрации права собственности. Оба фигуранта дела по решению суда находятся под арестом.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Новосибирской области.

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