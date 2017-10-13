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Котельные в Омской области обеспечат резерв топлива после вмешательства прокуратуры

Сибирь
13 октября, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По состоянию на 28 сентября на центральном складе ООО "Колосовская тепловая компания" находилось лишь 16% нормативного неснижаемого запаса топлива

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Прокуратура выявила, что котельные ООО "Колосовская тепловая компания" в Омской области не обеспечивают предусмотренный законом неснижаемый резерв топлива. После проверки ведомства это нарушение будет устранено, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области.

"В Омской области после вмешательства прокуратуры приняты меры по обеспечению на котельных ООО "Колосовская тепловая компания" неснижаемого нормативного запаса топлива. Окончательное устранение выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры Колосовского района Омской области", - сообщает ведомство.

В ходе прокурорской проверки установлено, что по состоянию на 28 сентября на центральном складе ООО "Колосовская тепловая компания", с которого ежесуточно производится завоз топлива на источники тепловой энергии, находилось 50,11 тонны угля. Это лишь 16% нормативного неснижаемого запаса топлива.

"Сложившиеся обстоятельства, свидетельствующие о нарушении прав потребителей коммунальных услуг, создавали реальную угрозу срыва отопительного сезона и возникновения чрезвычайной ситуации", - отмечают в прокуратуре. Ведомство внесло представление гендиректору компании, который его рассмотрел и принял меры по обеспечению неснижаемого нормативного запаса топлива.

Кроме того, прокурор района возбудил в отношении гендиректора ООО "Колосовская тепловая компания" административное дело по ст. 9.11 КоАП РФ "Нарушение правил эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей". Оно направлено для рассмотрения в Сибирское управление Ростехнадзора.

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