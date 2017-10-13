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Гостями омского "Клуба путешественников" станут представители более 120 национальностей

Сибирь
13 октября, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

На встречах можно будет примерить народные костюмы, попробовать блюда традиционной кухни различных народов, создать оберег, игрушку или украшение в национальном стиле, поучаствовать в играх и обрядах

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Туристский информационный центр (ТИЦ) Омской области запускает пятый сезон проекта "Клуб путешественников"; планируется, что его гостями станут представители свыше 120 проживающих в регионе этносов, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Омской области.

"В наступающем сезоне тематикой клуба станет "Омск - многонациональный". Это неудивительно, ведь именно в нашем регионе пересекаются Запад и Восток, Европа и Азия. В Омской области проживают более 120 представители разных культур, что позволяет нам, не выезжая за пределы региона, познакомиться с каждой из них поближе", - говорится в сообщении со ссылкой на организаторов проекта.

На мероприятиях клуба, которые будут проходить в интерактивном формате "встреча с гостем", участники будут знакомиться с культурой, традициями, праздниками разных народов. Также посетители смогут получить практические рекомендации об особенностях путешествия по другим регионам и странам - например, о том, какие достопримечательности лучше посетить, как доехать в ту или иную точку, что попробовать из местных блюд и какие фразы выучить, чтобы наладить контакт с местными жителями.

Кроме того, на встречах можно будет примерить народные костюмы и сфотографироваться в них, попробовать блюда традиционной кухни различных народов, а также создать оберег, игрушку или украшение в национальном стиле, поучаствовать в играх и обрядах.

Встречи будут проходить каждый месяц по четвергам в ТИЦ Омской области, который расположен на улице Музейной, 3.

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