Подозреваемого в мошенничестве мэра города Боготол арестовали на два месяца

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Глава города Боготол в Красноярском крае Андрей Артибякин, подозреваемый в мошенничестве, арестован на два месяца, сообщила в пятницу ТАСС представитель краевого суда Наталья Мишанина.

"Суд Железнодорожного района Красноярска удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него (главы Боготола - прим. ТАСС) меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 10 декабря. Решение принимал суд по месту задержания подозреваемого", - сказала Мишанина.

Как сообщал ТАСС ранее, в отношении мэра и депутата городского Совета возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение". Накануне глава города был задержан.

По предварительной версии, в 2014 году глава Боготола совместно с депутатом и подставным физическим лицом, используя поддельный договор социального найма жилого помещения, добились предоставления для подставного лица квартиры по программе переселения граждан из аварийного жилья. Получив право на новое жилье (стоимостью 1,76 млн рублей), они планировали продать квартиру, а сумму, полученную от продажи, поделить.

Артибякин является главой Боготола с 2008 года.