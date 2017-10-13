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Учения по ликвидации последствий разлива топлива прошли на севере Красноярского края

Сибирь
13 октября, 12:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, октября. /ТАСС

На объектах АО "Красноярскнефтепродукт" в Игарке подобные учения проводятся регулярно

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КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Учения по ликвидации разлива топлива и его последующего взрыва прошли в арктическом городе Игарка в Красноярском крае. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба АО "Красноярскнефтепродукт" (КНП).

"На нефтебазе АО "Красноярскнефтепродукт" в Игарке Туруханского района прошли пожарно-тактические учения. По легенде, во время налива топлива в бензовоз, произошла утечка нефтепродуктов. Водитель в панике завел двигатель бензовоза и спровоцировал взрыв", - говорится в сообщении. На место предполагаемого взрыва были вызваны спасатели, проведена эвакуация работников нефтебазы.

В КНП уточнили ТАСС, что подобные учения проводятся на объектах предприятия "в течение года регулярно".

По словам начальника штаба ГО и ЧС компании Александра Козлова, участники учений в Игарке уложились в отведенные нормативы. "Все выполнили четко по инструкции: своевременно сообщили о чем ситуации в оперативные службы, организовали штаб, добровольную пожарную дружину для ликвидации последствий ЧП. МЧС тоже свою часть отработали без нареканий. Общая оценка учений - "хорошо", - приводит его слова пресс-служба компании.

КНП - крупнейшая розничная сеть автозаправочных станций (АЗС) в Красноярском крае, охватывающая 138 АЗС и 10 нефтебаз. Обеспечивает топливом 41 район в регионе, обеспечивает северный завоз в крае. Контрольный пакет акций принадлежит Красноярскому краю.

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