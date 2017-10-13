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Новосибирская и Томская области вошли в туристический маршрут по следам экспедиции Беринга

Сибирь
13 октября, 12:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, октября. /ТАСС

Турмаршрут охватит больше 20 городов от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского

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НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Новосибирская и Томская области последними присоединились к проекту по созданию самого протяженного туристического маршрута в России. Она пройдет по следам "Великой Северной экспедиции" XVIII века под руководством Витуса Беринга и охватит больше 20 городов от Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС в Новосибирске член Русского географического общества Ильдар Маматов.

"Часть городов уже описаны, по ним составлены маршруты, были проведены тестовые путешествия. Маршрут на сегодняшний день может объединять 29 субъектов РФ. Новосибирскую и Томскую области мы включили не так давно", - сказал он.

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По словам Маматова, общий маршрут будет состоять из отдельных туристических предложений по несколько городов. Например, Новосибирск - Томск - Кемерово - Новокузнецк - Бийск - Барнаул или Оса - Пермь - Соликамск - Кунгур. При желании, путешественники смогут объединить эти модули как конструктор и пройти по всему пути следования экспедиции Беринга, что может занять не один год.

В рамках пресс-конференции в ТАСС между Туристско-информационными центрами Новосибирской области и Пермского края было подписано соглашение о сотрудничестве по данному проекту.

Сотрудник музея Новосибирска, краевед Константин Голодяев отметил, что, хотя маршрут экспедиции Беринга проходил значительно севернее Новосибирской области, наш регион тоже принимал в ней участие. "Вся Сибирь, в основном восточная, все ее деревни занимались тем, что снаряжали эту экспедицию. Они собирали "поклажу для экспедиции господина командора Беринга". Требовалось огромное количество провианта и снаряжения", - сказал он.

Автопробег и экспедиция организованы жителями Пермского края, в рамках проекта "Маршрутами Великой Северной экспедиции". По его итогам будет создан самый длинный туристический маршрут в мире. Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция под руководством русского офицера Витуса Беринга прошла в 1733-1743 годах, она позволила уточнить границы и составить первую карту Российской империи.

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