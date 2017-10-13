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В мэрии Красноярска проходят обыски из-за гибели ребенка в заповеднике "Столбы"

Сибирь
13 октября, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

В сентябре 2016 года 16-летняя девочка погибла, сорвавшись со скалы

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Заповедник "Столбы"

Заповедник "Столбы"

© Kosmos24/Wikimedia Commons

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) проводят обыски в управлении образования администрации Красноярска в связи с гибелью девочки-подростка на территории заповедника "Столбы" в сентябре 2016 года. Обыски также проводятся в одной из школ города, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Обыски проходят в управлении образования и школе № 144, где учился ребенок", - рассказал источник, не уточнив подробностей. По словам собеседника агентства, обыски проводят сотрудники ФСБ и СК.

В сентябре 2016 года 16-летняя девочка погибла в заповеднике "Столбы", сорвавшись со скалы. Ребенок отправился в поход вместе с классом и педагогом. В сентябре 2017 года возбужденное по факту гибели школьницы уголовное дело было передано в пятое следственное управление СК РФ в Новосибирске.

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