В мэрии Красноярска проходят обыски из-за гибели ребенка в заповеднике "Столбы"

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и Следственного комитета (СК) проводят обыски в управлении образования администрации Красноярска в связи с гибелью девочки-подростка на территории заповедника "Столбы" в сентябре 2016 года. Обыски также проводятся в одной из школ города, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Обыски проходят в управлении образования и школе № 144, где учился ребенок", - рассказал источник, не уточнив подробностей. По словам собеседника агентства, обыски проводят сотрудники ФСБ и СК.

В сентябре 2016 года 16-летняя девочка погибла в заповеднике "Столбы", сорвавшись со скалы. Ребенок отправился в поход вместе с классом и педагогом. В сентябре 2017 года возбужденное по факту гибели школьницы уголовное дело было передано в пятое следственное управление СК РФ в Новосибирске.