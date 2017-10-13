Вице-губернатор и вице-премьер Красноярского края покинули свои посты

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. И. о. заместителя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева, которая курировала науку, образование и инновации и и. о. вице-губернатора Инесса Акентьева, отвечающая за информполитику покинули свои посты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Наталья Рязанцева и Инесса Акентьева покинули свои посты. Акентьева возглавит газету "Наш Красноярский край" [официальный печатный орган региона], Рязанцева займет должность заместителя директора Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН", - сообщили в пресс-службе.

Рязанцева занимала свой пост с марта 2015 года, перейдя на эту должность с поста советника губернатора Красноярского края. Акентьева была вице-губернатором с 2014 года, до своего назначения в региональное правительство, она курировала информационную политику в мэрии Красноярска.

Это первые кадровые перестановки в региональном правительстве после ухода Виктора Толоконского с поста губернатора края.

Как сообщалось ранее, 29 сентября губернатор Красноярского края 64-летний Виктор Толоконский покинул свой пост. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора 62-летнего Александра Усса, до этого около 20 лет занимавшего пост спикера регионального парламента. 30 сентября Усс подписал распоряжение об отставке правительства края. До назначения членов кабмина все они исполняют свои обязанности.