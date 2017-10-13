Красноярский край разместил на Московской бирже облигации на 10 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 13 октября. /ТАСС/. Минфин Красноярского края разместил на Московской бирже облигации на 10 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"На Московской бирже состоялось размещение облигаций Красноярского края на сумму 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - одна тысяча рублей, срок обращения - семь лет", - сообщила пресс-служба.

В Минфине отметили, что полученные от размещения ценных бумаг средства будут направлены на погашение долговых обязательств в текущем году. Спрос на красноярские облигации превысил предложение в три раза. По словам и. о. министра финансов края Владимира Бахаря, "повышенный спрос на облигации края свидетельствует о доверии инвесторов и партнеров".

По данным на 1 октября, госдолг Красноярского края составлял 92,8 млрд рублей, что на 3,1 млрд меньше, чем на 1 января 2017 года. Из общей суммы 33,6 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 9,3 млрд рублей - коммерческие, 49,6 млрд рублей - облигационные займы, около 300 млн - иные долговые обязательства.