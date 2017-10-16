Суд отложил до 19 октября начало оглашения приговора бывшему новосибирскому губернатору

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Приговор бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко начнут оглашать 19 октября - на два дня позже ранее запланированной даты.

"Оглашение состоится 19 октября в 09:30 (05:30 мск)", - сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Центрального районного суда.

Юрченко, отправленного в отставку 18 марта 2014 года в связи с утратой доверия, обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, в 2010 году он, будучи первым замгубернатора, дал указание об отмене аукциона по продаже объекта незавершенного строительства и земельного участка на улице Чаплыгина в центре Новосибирска. Объекты и участок находились в собственности компании "Газтранском", 100% акций которой принадлежат Новосибирской области. При этом Юрченко, как полагает обвинение, дал указания продать эти объекты фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке около 40,4 млн рублей.

По оценке следствия, в результате компания "Газтранском" недополучила 17,7 млн рублей, бюджету Новосибирской области причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей: 3,2 млн рублей налогов от продажи имущества и 1,1 млн рублей дивидендов по акциям.

Рассмотрение дела по существу началось 18 декабря 2015 года. Юрченко вину не признал, заявив, что не допустил проведение аукциона, потому что считает его фальсифицированным, а решение по адресной продаже "Тактике" принимало руководство области без его участия.