В Братске закрыта школа из-за вспышки норовируса, заболели 36 человек

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области приостановило работу общеобразовательной школы в Братске - у 36 учеников и сотрудников школы была зафиксирована острая кишечная инфекция, анализы показали наличие норовируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"В Управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступила информация о заболеваемости острой кишечной инфекцией в школе № 36 Братска. По результатам лабораторного обследования у 15 заболевших детей и трех работников пищеблока выявлена РНК норовируса. С 13 по 15 октября среди учеников и одного педагога зарегистрировано 36 случаев острой кишечной инфекции. Деятельность школы временно приостановлена с 14 октября, документы переданы в суд", - говорится в сообщении.

Сотрудники пищеблока, у которых обнаружен норовирус, от работы отстранены. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

Региональный Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование, о ситуации проинформированы все профильные службы и правительство Иркутской области.