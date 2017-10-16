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Пострадавшим от снегопадов красноярским аграриям потребуется не менее 500 млн руб. помощи

Сибирь
16 октября, 10:23 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, октября. /ТАСС

В конце сентября в результате снегопадов пострадали сельхозугодия в 12 районах региона

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© Александр Овчинников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Аграриям, пострадавшим от снегопадов в Красноярском крае, потребуется помощь в размере не менее 500 миллионов рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы региона со ссылкой на врио губернатора края Александра Усса.

"Мы уверены, что пострадавшие районы получат компенсацию, в том числе из федерального бюджета. На это потребуется минимум... полумиллиарда рублей. Сейчас оформление соответствующих документов практически завершено. Мы сочувствуем селянам и будем принимать совершенно конкретные меры поддержки", - цитирует пресс- служба Усса. По его словам, снегопады затронули 10% посевных площадей края. При этом врио губернатора подчеркнул, что угрозы продовольственной безопасности в регионе нет.

В конце сентября на Красноярский край обрушились снегопады, в результате которых пострадали сельхозугодия в 12 районах региона. С 28 сентября на территории края был введен режим ЧС.

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