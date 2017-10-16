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Новосибирский рецидивист получил год тюрьмы за "минирование" прежнего места работы

Сибирь
16 октября, 11:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 16, октября. /ТАСС

Ущерб от звонка составил около 70 тысяч рублей.

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НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска вынес в понедельник приговор местному жителю за телефонный терроризм - 35-летний Николай Александров, ранее судимый за кражи и распространение наркотиков, получил год тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

"Суд с учетом правовой позиции государственного обвинителя, а также с учетом рецидива преступлений приговорил Александрова к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Александров признан виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных общественно опасных последствий). Установлено, что в мае 2017 года он в состоянии алкогольного опьянения позвонил в компанию "Сибирское Созвездие", где работал ранее, и заведомо ложно сообщил о минировании здания предприятия.

Ущерб, причиненный компании, а также городскому и региональному управлениям МВД России, которые вынуждены были реагировать на сообщение, оценен в сумме около 70 тысяч рублей.

Свою вину Александров признал полностью, поэтому дело было рассмотрено в особом порядке.

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