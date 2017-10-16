Житель Украины осужден на 17 лет за попытку продать в Новосибирске более 80 кг наркотиков

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Новосибирский облсуд в понедельник вынес приговор 34-летнему гражданину Украины Роману Гуленку, осудив его на 17 лет колонии за попытку продать в Новосибирске более 80 килограммов наркотиков, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Суд окончательно приговорил Гуленка к 17 годам лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал в доход государства его автомобиль Renault Logan как средство совершения преступления (на автомобиле злоумышленник развозил и делал тайники - закладки наркотических средств)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в ноябре 2016 года Гуленок продал крупные партии наркотиков на территории Новосибирской области. Оперативники региональных управлений МВД и ФСБ России нашли 5 тайников-закладок общим весом 16,5 килограмма, созданных Гуленком для сбыта наркотиков.

23 ноября 2016 года гражданин Украины был задержан, из его автомобиля изъяли 92 грамма наркотиков, а в доме нашли более 65 килограммов наркотических средств различных видов, банковские карты и два паспорта гражданина России на разные фамилии с вклеенными фотографиями Гуленка.

В судебном заседании Гуленок вину признал, сказав, что в России он занимался получением, фасовкой и сбытом наркотиков через тайники-закладки по указанию работодателя, назвать которого не смог, сославшись на то, что общался с ним только через интернет.