В отношении министра природных ресурсов Омской области организуют проверку из-за выбросов

ОМСК, 16 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Омской области Александр Бурков инициировал служебное расследование в отношении министра природных ресурсов и экологии региона Александра Винокурова - по словам Буркова, министр не принял мер по прекращению выбросов этилмеркаптана в Омске с марта этого года, виновник до сих пор не найден.

Как сообщалось, в начале марта этого года что воздух Омска был загрязнен этилмеркаптаном - промышленной ароматической добавкой к природному газу. Концентрация вещества в городе была превышена в 400 раз. В конце марта и середине апреля выбросы повторились. СК РФ по Омской области возбудил уголовное дело из-за загрязнения воздуха, затем региональный Росприроднадзор - административное дело.

"Мы видим, что за 6 месяцев не выявлен виновник выбросов - мы не знаем, чего ждать завтра. По итогам данного разбирательства (ситуации с выбросами этилмеркаптана - прим. ТАСС) я вижу неудовлетворительную работу министра природных ресурсов. Я дал поручение провести служебное расследование - почему министр не принял конкретных мер по прекращению дальнейших выбросов, которые начались еще в марте. Это либо халатность, либо личная, либо коммерческая заинтересованность", - сказал Бурков журналистам в понедельник.

Врио губернатора отметил, что по итогам расследования будет принято решение, останется ли Винокуров на своем посту.

Управление Росприроднадзора по Омской области официально назвало источником этилмеркаптана буферные пруды очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ), принадлежащего ПАО "Газпром нефть", где производились ремонтные работы. Проведенная в итоге внеплановая проверка не подтвердила версию Росприроднадзора. Виновное в выбросах предприятие до сих пор не найдено.

Этилмеркаптан - токсичный газ, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ и относится к третьему классу опасности. В больших количествах он вызывает головную боль, тошноту и потерю координации.