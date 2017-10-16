Власти Забайкалья: реструктуризация бюджетных кредитов снизит кредиторскую задолженность

ЧИТА, 16 октября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Реструктуризация бюджетных кредитов позволит властям Забайкальского края сократить кредиторскую задолженность, сообщила журналистам в понедельник вице-премьер краевого правительства, министр финансов Забайкалья Марина Кириллова.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов сроком на 7-12 лет. Объем программы реструктуризации бюджетных кредитов регионам РФ составит 730 млрд рублей. В ней примут участие более 79 субъектов Федерации.

"За первые два года мы получим бюджетный эффект от реструктуризации - около 700 млн рублей. <...> У нас остается нерешенной ситуация с кредиторской задолженностью. Конечно, мы в первую очередь будем направлять средства на погашение кредиторской задолженности", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Она добавила, что власти также направят высвобождающиеся благодаря реструктуризации средства на поддержку бизнеса. По словам Кирилловой, государственный долг региона составляет 27,7 млрд рублей - это 92% от собственных доходов бюджета региона.

Острая нехватка бюджетных средств - давняя проблема Забайкальского края. В 2015 году и в начале 2016 года она привела к несвоевременным выплатам социальных пособий, а также зарплат работникам бюджетной сферы. Хотя в настоящее время проблема несвоевременных выплат в регионе решена, выплату зарплат бюджетникам осложняют долги многих бюджетных учреждений, преимущественно школ и детских садов, перед Пенсионным фондом и предприятиями ЖКХ. Из-за этих долгов счета учреждений арестованы, и их работники вынуждены получать зарплату только после судебных решений.