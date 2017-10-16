Подростки в Иркутской области осуждены на семь лет за надругательство над сверстником

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Боханский районный суд Иркутской области приговорил двух подростков, которые в апреле этого года избили своего сверстника и надругались над ним, к семи годам колонии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

"Подростки признаны виновными, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего"). Одному из них назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев 10 дней лишения свободы, другому - 7 лет 10 дней лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Следствием и судом установлено, что 7 апреля в поселке Тихоновка Боханского района Иркутской области подростки совершили с 13-летним мальчиком насильственные действия сексуального характера, после чего нанесли ему телесные повреждения. После инцидента ребенок был доставлен вертолетом в Иркутск, в областную клиническую больницу, дело находилось на контроле уполномоченного по правам ребенка Иркутской области Светланы Семеновой.