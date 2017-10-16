Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подростки в Иркутской области осуждены на семь лет за надругательство над сверстником

Сибирь
16 октября, 14:24 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 16, октября. /ТАСС

После инцидента в апреле 2017 года пострадавший ребенок был госпитализирован

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Боханский районный суд Иркутской области приговорил двух подростков, которые в апреле этого года избили своего сверстника и надругались над ним, к семи годам колонии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

"Подростки признаны виновными, в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"), п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего"). Одному из них назначено наказание в виде 7 лет 2 месяцев 10 дней лишения свободы, другому - 7 лет 10 дней лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Следствием и судом установлено, что 7 апреля в поселке Тихоновка Боханского района Иркутской области подростки совершили с 13-летним мальчиком насильственные действия сексуального характера, после чего нанесли ему телесные повреждения. После инцидента ребенок был доставлен вертолетом в Иркутск, в областную клиническую больницу, дело находилось на контроле уполномоченного по правам ребенка Иркутской области Светланы Семеновой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама