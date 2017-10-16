В 2017 году индекс производства пищевой промышленности на Алтае вырос на 6,9%

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БАРНАУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в пищевой промышленности - одной из основных для аграрного Алтайского края вырос на 6,9% за девять месяцев по отношению к такому же периоду 2016 года. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила руководитель регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.
"На протяжении многих лет пищевая промышленность региона показывает положительную динамику - рост индекса промпроизводства составил 5,3% в 2016 году, по итогам 9 месяцев 2017 года эта цифра - 6,9% к аналогичному периоду 2017 года. Наилучшую динамику производства демонстрируют производства нерафинированного растительного масла - у нас работают два крупнейших в Сибири завода", - сказала Зеленина.
По словам руководителя профильного ведомства, в этом году регион наращивает объемы производства сливочного масла - в 2016 году край вышел по производству этого продукта на первое место в России, а планирует это место удержать и в 2017 году. Рост отмечают по основным разделам переработки сельхозпродуции: по крупам рост на 36%, по сахару опережение прошлогодних темпов идет на 40,8%, рост производства сыров, сырных продуктов и творога - почти на 3% идет рост производства сыров,
"Прирост по макаронным изделиям - рост 1,6%, при том, что в прошлом году и в предшествующие годы показывали положительную динамику. Неплохо работаем по производству минеральной воды и природной питьевой воды, расфасованной в емкости - рост 9%. Снизили объем производства по пиву, еще кое-где, но в целом они не значительные, это 1 - 1,5%, и, я думаю, что по итогам года мы выровняемся. Темпы производства постараемся не сократить", - пояснила Зеленина.
Аграрный Алтайский край обладает самой большой пашней в России - 6,5 млн гектаров. Практически вся продукция, которую выращивают и производят крестьяне, перерабатывается на предприятиях Алтайского края. Регион является профицитным по производству продуктов питания - более 70% из них вывозится за пределы края в другие регионы РФ, либо на экспорт в иностранные государства.