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Новосибирская область готова расширять связи с компаниями из Германии

Сибирь
16 октября, 15:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 16, октября. /ТАСС

На территории региона развиваются 75 предприятий с участием капитала из Германии, из них около 60 работают в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Новосибирская область готова к расширению торговых и экономических связей с Германией, заявил в понедельник временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников на встрече с послом ФРГ в России Рюдигером фон Фричем.

"Я прекрасно знаю... какие связи существуют между нашими странами - Россией и Германией. У меня лично достаточно позитивная история взаимоотношений с немецкими партнерами на всех этапах моей карьеры. Я подтверждаю, что готов, опираясь на лучшие истории и традиции наших взаимоотношений, укреплять их и развивать", - сказал Травников.

Со своей стороны, фон Фрич отметил особый уровень взаимоотношений между немецкими и новосибирскими компаниями. По последним данным, на территории российского региона развиваются 75 предприятий с участием капитала из Германии, из них около 60 работают в Новосибирске.

Германия занимает седьмое место среди стран-торговых партнеров Новосибирской области. Основу новосибирского экспорта в 2016 году - более 50% - составили поставки минерального топлива, а также электрических машин и оборудования, продуктов неорганической химии. Из Германии в регион в основном ввозятся оборудование и механические устройства (почти 44% всего импорта), а также пластмассы и фармацевтическая продукция. По итогам первого полугодия 2017 года эти тенденции сохранились.

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