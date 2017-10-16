ФАС одобрила покупку рудника в Забайкалье, шахтеры которого бастовали и голодали

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России удовлетворила ходатайство компании "Урюмкан" о приобретении 100% уставного капитала Дарасунского рудника, работники которого в мае и сентябре протестовали против действий прежнего владельца - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.

"Решением ФАС России удовлетворено ходатайство ООО "Урюмкан" о приобретении доли в размере 100% уставного капитала ООО "Дарасунский рудник". Решение размещено на официальном сайте ФАС России", - говорится в сообщении.

В постановлении ФАС РФ отмечается, что "сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции".

Первая акция протеста на Дарасунском руднике прошла в мае, когда 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" из-за недовольства размером зарплаты и ее задержкой. В пресс-службе компании "Южуралзолото" тогда сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Работы на руднике по решению собственника были приостановлены.

В сентябре около 50 бывших работников рудника несколько дней вели голодовку из-за задержки зарплат и других выплат. По факту невыплаты региональная Гострудинспекция направила в суд материалы проверки рудника. Ведомство установило, что компания "Дарасунский рудник" не только нарушала трудовое законодательство, но и не исполнила в срок предписания по устранению нарушений.