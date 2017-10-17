Задержанные из-за тумана самолеты вылетели из Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Авиарейсы из Новосибирска в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург, задержанные из-за утреннего тумана, отправлены, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе аэропорта Толмачево.

"Все рейсы вылетели, задержек больше нет", - отметили в справочной службе.

Как сообщалось, из-за густого тумана утром 17 октября было задержано отправление из Новосибирска рейсов F 4941 (Air France), AZ 3951 (Alitalia), SU 1307 ("Аэрофлот"), ДР 420 ("Победа") в Москву и У6 390 ("Уральские авиалинии") в Екатеринбург и Санкт-Петербург.