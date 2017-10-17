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Задержанные из-за тумана самолеты вылетели из Новосибирска

Сибирь
17 октября, 6:46 дата обновления: 17 октября, 8:52 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, октября. /ТАСС

Были задержаны вылеты в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург

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Информационное табло в аэропорту Толмачево

Информационное табло в аэропорту Толмачево

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Авиарейсы из Новосибирска в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург, задержанные из-за утреннего тумана, отправлены, сообщили ТАСС во вторник в справочной службе аэропорта Толмачево.
"Все рейсы вылетели, задержек больше нет", - отметили в справочной службе.

Как сообщалось, из-за густого тумана утром 17 октября было задержано отправление из Новосибирска рейсов F 4941 (Air France), AZ 3951 (Alitalia), SU 1307 ("Аэрофлот"), ДР 420 ("Победа") в Москву и У6 390 ("Уральские авиалинии") в Екатеринбург и Санкт-Петербург.

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