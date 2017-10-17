В Омске начались съемки документального сериала, посвященного революции 1917 года

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ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Съемки документального сериала "Формула русской революции. 1917", который создается при поддержке Российского исторического общества, начались в Омске, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.
"Съемочная группа прибыла в Омск, работа проводится при поддержке регионального Министерства культуры", - уточняется в сообщении.
В документальном сериале будет задействовано несколько регионов помимо Омска: Нижний Новгород, Крым, Барнаул. Сериал выйдет в эфир до конца 2017 года.