Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Омске начались съемки документального сериала, посвященного революции 1917 года

Сибирь
17 октября, 9:47 UTC+3 ОМСК ОМСК 17, октября. /ТАСС

Помимо Омска в сериале будет задействовано несколько регионов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Съемки документального сериала "Формула русской революции. 1917", который создается при поддержке Российского исторического общества, начались в Омске, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Съемочная группа прибыла в Омск, работа проводится при поддержке регионального Министерства культуры", - уточняется в сообщении.

В документальном сериале будет задействовано несколько регионов помимо Омска: Нижний Новгород, Крым, Барнаул. Сериал выйдет в эфир до конца 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
100-летие революции
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Газманов попал в ДТП в Пермском крае
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Центр Киева оцеплен в связи с предстоящей всеукраинской акцией протеста
4
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
5
Биография актера Дмитрия Марьянова
6
Машина сбила насмерть двух дорожных рабочих на Садовом кольце в Москве
7
Япония и США подтвердили решимость усилить давление на КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама