В Омске начались съемки документального сериала, посвященного революции 1917 года

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Съемки документального сериала "Формула русской революции. 1917", который создается при поддержке Российского исторического общества, начались в Омске, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Съемочная группа прибыла в Омск, работа проводится при поддержке регионального Министерства культуры", - уточняется в сообщении.

В документальном сериале будет задействовано несколько регионов помимо Омска: Нижний Новгород, Крым, Барнаул. Сериал выйдет в эфир до конца 2017 года.