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Чиновники в Забайкалье смогут ездить в командировки только с разрешения губернатора

Сибирь
17 октября, 9:56 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 17, октября. /ТАСС

Инициатива предпринята для сокращения бюджетных расходов

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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Чиновники в Забайкальском крае смогут выезжать в командировки за пределы региона только с письменного разрешения губернатора. С такой инициативой выступила глава региона Наталья Жданова, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Для сокращения бюджетных расходов на содержание исполнительных органов государственной власти губернатор предложила изменить порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Забайкальского края", - говорится в сообщении.

По новым правилам региональные чиновники смогут выезжать в командировки за пределы края только с письменного согласия губернатора и после получения разрешительной визы заместителя председателя краевого правительства, контролирующего соответствующий орган исполнительного власти края. Письмо о согласовании командировки должно быть предоставлено губернатору за четыре рабочих дня до поездки, однако в особых случаях этот срок может быть уменьшен.

Включение чиновников в состав официальных делегаций для выезда в зарубежную командировку также будет осуществляться по согласованию с руководителем соответствующего государственного органа.

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