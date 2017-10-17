Чиновники в Забайкалье смогут ездить в командировки только с разрешения губернатора

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Чиновники в Забайкалье смогут ездить в командировки только с разрешения губернатораСибирь 17 октября, 9:56
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ЧИТА, 17 октября. /ТАСС/. Чиновники в Забайкальском крае смогут выезжать в командировки за пределы региона только с письменного разрешения губернатора. С такой инициативой выступила глава региона Наталья Жданова, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.
"Для сокращения бюджетных расходов на содержание исполнительных органов государственной власти губернатор предложила изменить порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Забайкальского края", - говорится в сообщении.
По новым правилам региональные чиновники смогут выезжать в командировки за пределы края только с письменного согласия губернатора и после получения разрешительной визы заместителя председателя краевого правительства, контролирующего соответствующий орган исполнительного власти края. Письмо о согласовании командировки должно быть предоставлено губернатору за четыре рабочих дня до поездки, однако в особых случаях этот срок может быть уменьшен.
Включение чиновников в состав официальных делегаций для выезда в зарубежную командировку также будет осуществляться по согласованию с руководителем соответствующего государственного органа.