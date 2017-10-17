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Мэр: строительство трех новых школ в Новосибирске решит проблему нехватки мест

Сибирь
17 октября, 11:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, октября. /ТАСС

Анатолий Локоть отметил, что ежегодно число первоклассников в городе растет примерно на две тысячи человек

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НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Ежегодно в Новосибирске число первоклассников растет на 2 тыс. человек, решить существующую проблему нехватки мест поможет строительство трех новых школ на 3,3 тыс. учеников. Об этом сообщил во вторник на общественных слушаниях, посвященных бюджету Новосибирской области на 2018 и плановый период 2019-2020 года, мэр города Анатолий Локоть.

"Перед городом стоит проблема строительства новых образовательных объектов - ежегодно число первоклассников растет примерно на 2 тыс. человек, и мест в школах не хватает. Проблему поможет решить строительство трех новых школ в Ленинском, Кировском и Калининском районах, каждая на 1,1 тыс. мест, но для этого нужна поддержка регионального бюджета", - сказал Локоть.

Мэр Новосибирска отметил, что школы планируется построить до 2020 года. Реконструкция еще одной школы в Дзержинском районе, которую планируется завершить в 2018 году, даст городу дополнительно 472 места.

По данным мэрии, в прошлом году в школы Новосибирска пошли около 18 тыс. детей, в 2017 году - уже 20 тыс. человек.

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