Главу детдома на Алтае подозревают в принуждении детей к издевательствам друг над другом

БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении директора Топчихинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. По данным следствия, она приказывала детям применять насилие при наказании друг друга, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщению СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении директора КГБУ "Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" по признакам превышения должностных полномочий с применением насилия", - уточнили в ведомстве.

По ходатайству СК директор детдома заключена под стражу. Проводится дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.