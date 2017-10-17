Главу детдома на Алтае подозревают в принуждении детей к издевательствам друг над другом

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БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении директора Топчихинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. По данным следствия, она приказывала детям применять насилие при наказании друг друга, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК по региону.
"По результатам доследственной проверки, проведенной по сообщению СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении директора КГБУ "Топчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" по признакам превышения должностных полномочий с применением насилия", - уточнили в ведомстве.
По ходатайству СК директор детдома заключена под стражу. Проводится дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.