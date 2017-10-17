Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирские заводы увеличили производство по гособоронзаказу на 5-7%

Сибирь
17 октября, 11:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 17, октября. /ТАСС

Самый большой рост показал завод "Луч", выпускающий радиолокационные взрыватели для снарядов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области в 2017 году увеличили производство в рамках гособоронзаказа в среднем на 5-7%. Самый большой рост - в два раза - показал завод "Луч", выпускающий радиолокационные взрыватели для снарядов, используемых в авиации и флоте.

"По выполнению оборонзаказа проблем нет. Предприятия своевременно выполняют гособоронзаказ. Рост объемов производства по этому году от 5 до 7%, средний", - сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.

По его данным, самые высокие темпы роста - более чем в два раза - показал завод "Луч", который в прошлом году был куплен санкт-петербургской компанией "Заслон". В 1,7 раза нарастил объемы производства Завод полупроводниковых приборов, в 1,4 раза - Новосибирский патронный завод, в 1,3 раза - корпорация "Электросигнал".

Объемы гособоронзаказа в абсолютных цифрах не разглашаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
3
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Верховная рада не может принять все требования протестующих
6
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
7
Биография актера Дмитрия Марьянова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама