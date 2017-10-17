Новосибирские заводы увеличили производство по гособоронзаказу на 5-7%

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НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области в 2017 году увеличили производство в рамках гособоронзаказа в среднем на 5-7%. Самый большой рост - в два раза - показал завод "Луч", выпускающий радиолокационные взрыватели для снарядов, используемых в авиации и флоте.
"По выполнению оборонзаказа проблем нет. Предприятия своевременно выполняют гособоронзаказ. Рост объемов производства по этому году от 5 до 7%, средний", - сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка.
По его данным, самые высокие темпы роста - более чем в два раза - показал завод "Луч", который в прошлом году был куплен санкт-петербургской компанией "Заслон". В 1,7 раза нарастил объемы производства Завод полупроводниковых приборов, в 1,4 раза - Новосибирский патронный завод, в 1,3 раза - корпорация "Электросигнал".
Объемы гособоронзаказа в абсолютных цифрах не разглашаются.