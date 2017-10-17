Новосибирский кинорежиссер представил "фильм-ликбез" о России после 1917 года

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Новосибирский кинорежиссер Владимир Эйснер во вторник представил документальный исторический фильм "Столетие", повествующий о жизни в России с точки зрения сибиряков начиная с Февральской революции 1917 года, передает корреспондент ТАСС. Первый показ прошел для студентов и преподавателей новосибирских вузов в одном из крупнейших местных кинотеатров "Победа".

"Актуальность ленты заключается в том, что это фильм-ликбез. Он рассказывает о тех фактах, которые были в нашей жизни, но о которых много кто не знает... На самом деле, информации о том, что произошло за эти сто лет, много, но ее нужно было просеивать. Это обычная работа в кино, когда из горы руды вымываешь золотинки", - объяснил Эйснер.

Неординарным событием назвал премьеру фильма мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, эта лента - смелая попытка режиссера творчески переосмыслить все, что произошло со страной за прошедший век. "Можно по-разному оценивать события, но историю надо знать и дорожить ею. Политика замалчивания этих эпохальных событий разрушительна", - отметил Локоть.

Владимир Эйснер - новосибирский сценарист и кинорежиссер, лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств России. Автор более 40 документальных фильмов, лауреат многих престижных мировых кинофестивалей.