Новосибирские власти до конца года расторгнут концессию по мусороперерабатывающим заводам

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Концессия по строительству двух мусоросортировочных заводов в Новосибирской области должна быть расторгнута до конца этого года. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников на форуме "Открытые инновации" в Москве.

"Понятно, что нас связывает договор, соглашение со второй стороной, есть юридические моменты, которые нам придется решить, чтобы нам выйти из этого соглашения. Но на сегодняшний день я вижу единственный вариант - выйти из действующего соглашения, переформатировать этот проект и запустить его заново. Я определил срок, что нужно новый проект запустить не ранее чем через полгода, соответственно, стартовать нужно в этом году. У нас время на расторжение договора и запуск нового конкурса фактически месяц-два", - заявил Травников.

Как сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске вице-губернатор Сергей Семка, 19 октября в Новосибирском архитектурно-строительном университете пройдет обсуждение плюсов и минусов двух технологий переработки твердых бытовых отходов: сжигания и захоронения. В дискуссии примут участие представители экспертного сообщества и общественники.

"Для чего мы это делаем? Поверьте, не для того, чтобы, как многие говорят, оттянуть время, а для того, чтобы, если будет приниматься решение по расторжению концессии, у нас были готовые решения для последующего конкурса, который будет объявлен. Чтобы мы не тратили время на дальнейшие обсуждения", - сказал Семка. Он добавил, что в правительстве также ждут заключения по проекту концессии от МГУ, Минстроя России и Российского инженерного центра.

Ранее сообщалось, что концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с ООО "Экология-Новосибирск". В сентябре группа "ВИС" стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.

Ситуация с концессией

Проект предполагал создание системы коммунальной инфраструктуры, включающей мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Туле и Раздольном под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Позже действие концессии приостановили.

Отдельные положения концессии вызвали неодобрение депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, депутаты обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Кроме того, в экологической безопасности проекта ранее усомнились экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство.

Новосибирск, ежегодно производящий более 3,5 млн кубометров бытовых отходов, располагает четырьмя мусорными полигонами, которые переполнены. Планы по строительству мусороперерабатывающих заводов в городе появлялись неоднократно, но ни один из них не был до конца реализован.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проходит с 16 по 18 октября. ТАСС является информационным партнером и соорганизатором мероприятий в рамках форума.