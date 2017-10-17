Против депутата Горсовета Красноярска возбуждено дело о мошенничестве

Круглый стол "Акселерация инновационных стартапов". ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 17 октября, 15:12
Магомедов: РФПИ с DP World могут купить 35-40% акций FescoТранспорт 17 октября, 15:08
Самую большую в России тыкву раздали москвичамОбщество 17 октября, 15:03
Свердловские власти объявили открытый конкурс на посты региональных министровНовости Урала 17 октября, 14:51
Жамалетдинов: ЦСКА находится в хорошем настроении перед матчем с "Базелем"Спорт 17 октября, 14:49
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧСпорт 17 октября, 14:43
Первый снег в Москве ожидается в выходныеОбщество 17 октября, 14:41
Кузнецов: туристов стоит привлечь к оценке эффективности расходования курортного сбораСеверный Кавказ 17 октября, 14:36
Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении депутата Горсовета Красноярска по факту мошенничества при получении субсидий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего депутата красноярского Горсовета по единому общегородскому избирательному округу, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. В СК не уточнили фамилию депутата.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, фигурант дела - депутат Валерий Быков.
По версии следствия, парламентарий, будучи исполняющим обязанности гендиректора агропромышленного комплекса, в мае 2015 года для получения субсидии из бюджета направил фальшивую документацию о строительстве овощехранилища, где была завышена сумма и изменены сроки проведения работ. По данным правоохранительных органов, депутат получил субсидию в размере 10,8 млн рублей.
Как уточнили ТАСС в региональном главке МВД, парламентарий подал документы, где было указано, что овощехранилище строилось в 2013-2015 годах, тогда как его возведение началось до 2011 года. Сейчас сотрудники МВД и СК проводят обыски у депутата.