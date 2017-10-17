Против депутата Горсовета Красноярска возбуждено дело о мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении депутата Горсовета Красноярска по факту мошенничества при получении субсидий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего депутата красноярского Горсовета по единому общегородскому избирательному округу, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. В СК не уточнили фамилию депутата.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, фигурант дела - депутат Валерий Быков.

По версии следствия, парламентарий, будучи исполняющим обязанности гендиректора агропромышленного комплекса, в мае 2015 года для получения субсидии из бюджета направил фальшивую документацию о строительстве овощехранилища, где была завышена сумма и изменены сроки проведения работ. По данным правоохранительных органов, депутат получил субсидию в размере 10,8 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МВД, парламентарий подал документы, где было указано, что овощехранилище строилось в 2013-2015 годах, тогда как его возведение началось до 2011 года. Сейчас сотрудники МВД и СК проводят обыски у депутата.