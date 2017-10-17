Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Против депутата Горсовета Красноярска возбуждено дело о мошенничестве

Сибирь
17 октября, 14:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 17, октября. /ТАСС

По версии следствия, в мае 2015 года парламентарий направил фальшивую документацию о строительстве овощехранилища, после чего получил субсидию в размере 10,8 млн рублей.

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 17 октября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении депутата Горсовета Красноярска по факту мошенничества при получении субсидий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего депутата красноярского Горсовета по единому общегородскому избирательному округу, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. В СК не уточнили фамилию депутата.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, фигурант дела - депутат Валерий Быков.

По версии следствия, парламентарий, будучи исполняющим обязанности гендиректора агропромышленного комплекса, в мае 2015 года для получения субсидии из бюджета направил фальшивую документацию о строительстве овощехранилища, где была завышена сумма и изменены сроки проведения работ. По данным правоохранительных органов, депутат получил субсидию в размере 10,8 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МВД, парламентарий подал документы, где было указано, что овощехранилище строилось в 2013-2015 годах, тогда как его возведение началось до 2011 года. Сейчас сотрудники МВД и СК проводят обыски у депутата.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: Россия не будет строить свой цифровой "колхоз"
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
4
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко уйти в отставку
5
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама