Курортный сбор на Алтае в 2018 году составит 30 рублей

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Алтайского края намерены установить курортный сбор в размере 30 рублей в первый год действия эксперимента с последующим увеличением до 50 рублей. Об этом сообщил во вторник глава регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

"Размер мы определили в первый год - 30 рублей, в последующие планируется - 50 рублей. Конечно, мы оставляем за собой право варьировать сумму в ту или иную сторону в зависимости от ситуации", - сказал он на совещании по подготовке к проведению в регионах эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Ставрополе.

По словам Захарова, до определения суммы сбора власти опросили представителей санаторно-курортного бизнеса. "Советовались, чтобы не перегнуть палку. Они согласились, что средняя путевка стоит около 4 тыс. рублей, и сбор будет порядка 1% от нее", - сказал Захаров. Он добавил, что в первый год проведения эксперимента, который будет действовать в Алтайском крае только на курорте Белокуриха, планируется собрать около 35-40 млн рублей.

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Постановлением правительства Министерство РФ по делам Северного Кавказа определено ответственным ведомством за проведение эксперимента.

Введение курортного сбора направлено на развитие курортной инфраструктуры в российских регионах, собранные средства пойдут именно на эти цели. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.