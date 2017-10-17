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Эксперт: распространение борщевика в Сибири пока не критическое, но бороться с ним надо

Сибирь
17 октября, 16:22 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 17, октября. /ТАСС

Ядовитое растение активно распространяется в северных районах Республики Алтай, сорняк появился также в Томской области

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ТОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Ситуация с борщевиком Сосновского в Сибири на данный момент складывается не так критично, как в европейской части России, но это ядовитое растение активно распространяется, если с ним не бороться. Об этом ТАСС сообщил во вторник профессор Томского государственного университета (ТГУ), доктор биологических наук Александр Эбель.

Комитеты Госдумы по экологии и охране окружающей среды и по аграрным вопросам обратились в понедельник к главам Минсельхоза, Минприроды и РАН с предложением рассмотреть возможность подготовки федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком Сосновского. Это зонтичное растение стало настоящим бедствием в ряде регионов России. Площадь занятой им территории увеличивается на 10% ежегодно, на сегодняшний день она превышает 1 млн га.

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"В Сибирском федеральном округе ситуация с борщевиком на фоне Европы очень благоприятная. Но он сейчас активно распространяется в северных районах Республики Алтай - это Майминский, Чемальский районы. То есть он растет прямо вдоль федеральной трассы - Чуйского тракта - прямо огромные заросли", - сказал собеседник агентства, являющийся экспертом по инвазивным видам растений, к которым относится и борщевик Сосновского.

По словам Эбеля, появился сорняк и в Томской области, последние лет 10 он начал быстро расселяться в Колпашевском районе. Поэтому, добавил эксперт, с ним необходимо оперативно бороться.

"Тут ситуация не простая. Можно использовать гербициды, в Московской области против борщевика уже используют гербицид. Но его нежелательно использовать в населенных пунктах, так как он опасен для здоровья и вроде даже запрещен в населенных пунктах. Еще один способ борьбы - механический, я имею в виду окашивание. Но он опасен для здоровья, ведь если сок попадет на кожу, то он вызывает сильные ожоги", - добавил эксперт.

По его словам, более эффективно сорняк выкапывать, но это только там, где нет массового распространения, например, в Томске, Новосибирске. "А на Алтае уже только гербициды или многократное окашивание до тех пор, пока цвести не начал, пока семена не появились", - резюмировал он.

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