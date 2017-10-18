Новосибирские врачи прогнозируют возвращение вируса H1N1, вызвавшего эпидемию в 2016 году

НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Эпидемиологи прогнозируют, что в сезоне 2017-2018 годов в Новосибирской области будет циркулировать вирус гриппа H1N1, который привел к массовой заболеваемости в 2016 году. Об этом сообщила в среду журналистам заместитель руководителя управления регионального Роспотребнадзора Лада Самойлова.

"В настоящий момент есть прогноз, что, вероятно, будет циркуляция гриппа H1N1… Этот вирус циркулировал у нас два сезона назад, то есть в сезон 2015-2016 года, когда был значительно повышенный уровень заболеваемости, с тяжелыми формами и смертельными исходами. Для сравнения, в предыдущий сезон преимущественно циркулировал сезонный грипп H3N2", - сказала Самойлова.

Как ранее сообщалось, в начале 2016 года, когда в Новосибирской области возникла эпидемия, гриппом переболели более 180 тыс. человек. Было зафиксировано три случая смерти от свиного гриппа. В предэпидемический период 2015-2016 годов в регионе было вакцинировано от гриппа порядка 30% населения.

По данным заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, в этом сезоне будет привито 42% местных жителей. В первую очередь - дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые, беременные, из групп риска [медицинские и социальные работники]. В настоящее время уже привито более 1 млн жителей области (89% от плана).

По данным Самойловой, сейчас в регионе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, но пока она ниже эпидемического порога. Еженедельно регистрируется в среднем 15-17 тыс. случаев ОРВИ. Выявлены несколько случаев гриппа. На прошлой неделе была частично или полностью приостановлена работа 32 детских садов и школ.