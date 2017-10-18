Техническая ошибка стала причиной двойного начисления транспортного налога в Новосибирске

РФПЛ усилила меры безопасности на матчах после участившихся в России звонков о минированииСпорт 18 октября, 10:37
Легкоатлеты Сидоров и Барцайкин дисквалифицированы за допингСпорт 18 октября, 10:36
Свищев: тренерский состав сборных России по керлингу не изменится до ОИ-2018Спорт 18 октября, 10:30
Интернат в Иркутске, в котором произошел пожар, работал лишь две неделиПроисшествия 18 октября, 10:26
Колобков: подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске идет по графикуСпорт 18 октября, 10:18
Мобильное приложение для желающих помогать пожилым запустили в РоссииСоциальная ответственность 18 октября, 10:14
График финансирования Универсиады может быть измененСпорт 18 октября, 10:09
Новосибирские врачи прогнозируют возвращение вируса H1N1, вызвавшего эпидемию в 2016 годуСибирь 18 октября, 10:01
Баскетболист "Чикаго" Миротич сломал челюсть в драке с одноклубником на тренировкеСпорт 18 октября, 9:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 18 октября. /ТАСС/. Сбой, произошедший из- за централизации исчисления имущественных налогов и технических ошибок, привел к двойному начислению транспортного налога в Новосибирске, сообщил в среду в региональном пресс-центре ТАСС руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев.
"В этом году произошел сбой по большой категории физических лиц, и в налоговых уведомлениях отражается исчисление транспортного налога двумя налоговыми органами - и по месту жительства, и по месту, где автомобиль состоял на учете ранее. Это наша внутренняя проблема, конечно, но несколько десятков тысяч жителей Новосибирской области могут получить недостоверные налоговые уведомления с неправильными обязательствами", - отметил Легостаев.
По данным областного управления ФНС, ошибки в расчетах связаны с тем, что до 2013 года транспортный налог исчислялся по месту регистрации транспортного средства. Сейчас законодательство поменялось, и начисление налога ведется по месту проживания налогоплательщика. Решить проблему с неправильным начислением налога профильные службы пообещали в индивидуальном порядке в каждом конкретном случае.
Налоговая служба Новосибирской области в 2017 году планирует собрать 3 млрд 252 млн рублей имущественных налогов, что на 386 млн больше, чем в прошлом году. Общий прирост по сравнению с прошлым годом должен составить 13,5%. Транспортный налог составляет 65,7% от этой суммы, в абсолютной цифре это 2 млрд 138 млн рублей.