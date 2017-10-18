Прокуратура вновь выявила махинации экс-главы Омского района, связанные с землей

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ОМСК, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура Омского района Омской области выявила очередные нарушения в действиях экс-главы района Сергея Алексеева, связанных с выдачей земли, - в 2009 году он предоставил физическому лицу участок под жилую застройку в 12 раз больше предельной площади, сообщила в среду пресс-служба ведомства. Прокуратура направила материалы проверки для возбуждения уголовного дела.
"В 2009 году экс-глава администрации Омского района Сергей Алексеев подписал с физическим лицом договор о предоставлении участка под индивидуальную жилую застройку площадью 25 тыс. кв. м, при этом максимальная площадь составляла 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении. В дальнейшем участок был поделен на 17 частей и продан другим людям.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".
Как сообщалось ранее, в 2015 году Сергей Алексеев был осужден на 1,5 года колонии за предоставление в 2011 году без торгов земельного участка площадью около 380 тыс. кв. м по заниженной стоимости, из-за чего муниципальному бюджету был причинен ущерб в 1,6 млн рублей.