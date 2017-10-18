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Один из пострадавших при пожаре в интернате Иркутска находится в крайне тяжелом состоянии

Сибирь
18 октября, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Всего в больницах города остаются девять пострадавших

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. В больницах Иркутска остаются девять пострадавших при пожаре в частном доме престарелых, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"В больницах остаются девять человек. Четверо из них находятся в отделении интенсивной терапии: трое - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Пятеро пострадавших находятся в отделении токсикологии, в состоянии средней степени тяжести", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел около 5 утра по местному времени из-за короткого замыкания при эксплуатации бытовой техники - сушильной машины. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили о госпитализации девяти человек.

Следователи и прокуратура проводят проверку в связи с ЧП.

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