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Иркутское Минсоцразвития не имело полномочий для контроля сгоревшего дома престарелых

Сибирь
18 октября, 12:47 UTC+3 ИРКУТСК

Учреждение не входило в официальный реестр социальной защиты

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ИРКУТСК, 18 октября. /ТАСС/ Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области не было наделено правом контролировать сгоревший частный дом престарелых, так как это учреждение не входило в официальный реестр социальной защиты. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель профильного министра Алексей Макаров.

"О подобных частных учреждениях, которые якобы предоставляют социальные услуги, мы знаем так же, как и многие, из рекламных блоков или средств массовой информации. Мы не наделены правом контролировать эту организацию, потому что они не входили в реестр поставщиков социальных услуг и на рынке официально они не действовали", - уточнил Макаров.

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По словам заместителя министра, на сегодняшний день в реестре поставщиков социальных услуг регионального министерства числится 4 организации, при этом только одна из них взаимодействует с властями и получает компенсацию за свои услуги. Сгоревший частный дом престарелых, по информации министерства, действительно занимался стационарным содержанием престарелых, и в настоящее время все его постояльцы в безопасности.

"По оперативной информации, часть граждан, которые находились в этом доме, забрали родственники. К тем, которые в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, направлены специалисты комплексного центра социального обслуживания, чтобы выяснить, есть ли у них родственники и нуждаются ли они в чем- либо. По предварительным данным, все они находились в этом частном учреждении на платной основе, поэтому, скорее всего, у них есть родственники", - отметил Макаров.

Ранее сообщалось, что пожар в частном доме престарелых в Иркутске произошел около 5 часов утра по местному времени (около 00:00 мск) из-за короткого замыкания при эксплуатации бытовой техники - сушильной машины. В пресс- службе регионального Минздрава сообщили о госпитализации девяти человек. Следователи и прокуратура проводят проверку в связи с ЧП.

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