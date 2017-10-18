Российские и швейцарские ученые исследуют курган в Сибири

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российские и швейцарские ученые организуют совместную экспедицию к большому раннескифскому кургану в Сибири. Об этом в среду сообщил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"Наши швейцарские коллеги из-за рубежа ведут уже три года исследование одного из больших курганов в Долине царей, и они обратились к нам с просьбой, предложением начать совместную работу. И мы приняли решение о том, что в ближайшие три-четыре года начинаем очередной экологический проект", - рассказал Шойгу.

Он отметил, что проект интересен по многим причинам. "Одна из них и, пожалуй, главная: с одной стороны, там есть заболоченная местность, а с другой стороны - вечная мерзлота. Наши швейцарские коллеги полагают, что там вполне вероятно есть сохранившаяся органика", - пояснил президент РГО.

В обществе уточнили, что речь идет о большом раннескифском кургане, который еще не получил официального названия.

Кроме того, по словам Шойгу, Русское географическое общество организует системное изучение местности, которая при строительстве Саяно-Шушенского водохранилища попала в зону затопления. Он пояснил, что сейчас, когда сбрасывается вода, река в мае - первой половине июня входит в свое русло. "Думаю, что нам надо делать какую-то постоянно действующую экспедицию. В следующем году мы постараемся сделать эту работу более системной", - сказал президент РГО, отметив, что имеется в виду территория протяженностью в 270-300 км в длину.

В РГО рассказали, что древнейшим памятникам культурного наследия грозит разрушение. В зону затопления попадают часть Хакасии, Ермаковский район Красноярского края, Чаа-Хольский, Улуг-Хемский и Дзун-Хемчикский районы Тувы, где находятся многочисленные памятники древней истории. По информации общества, на данный момент исследовано всего около 15% этой территорий.