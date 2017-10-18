Подозреваемый в мошенничестве депутат Горсовета Красноярска объявлен в розыск

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КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Полиция объявила в розыск депутата Горсовета Красноярска Валерия Быкова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевого главка МВД.
"Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения Быкова Валерия Геннадьевича 1976 года рождения, уроженца города Назарово. Быков ... подозревается в мошенничестве при получении выплат", - сообщили в ГУ МВД.
Как сообщалось ранее, во вторник следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Горсовета по части 4 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").
По версии следствия, Быков будучи исполняющим обязанности гендиректора агропромышленного комплекса в мае 2015 года для получения субсидии из бюджета направил фальшивую документацию о строительстве овощехранилища, где была завышена сумма и изменены сроки проведения работ. По данным правоохранительных органов, депутат получил субсидию в размере 10,8 миллиона рублей.