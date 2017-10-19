На заводе "Русала" в Красноярске зафиксирован сброс нагрузки электроэнергии

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Cброс нагрузки зафиксирован на Красноярском алюминиевом заводе (ОК "Русал"). Об этом в четверг сообщило Минэнерго России.

"В 05:16 (мск) на Красноярском алюминиевом заводе зафиксирован сброс нагрузки на 95 МВт", - говорится в сообщении. Отмечается, что причины устанавливаются.

Красноярский алюминиевый завод был построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около миллиона тонн алюминия в год.