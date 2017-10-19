Новосибирский аэропорт Толмачево к 2021 году увеличит пассажиропоток в полтора раза

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Новосибирский международный аэропорт Толмачево к 2021 году в полтора раза увеличит пассажиропоток и станет крупнейшим транзитным аэроузлом за Уралом. Об этом в четверг сообщил журналистам временно исполняющий обязанности Новосибирской области Андрей Травников.

"В перспективе до 2021 года планируется в полтора раза увеличить пассажиропоток, расширить существующие терминалы, поучаствовать в федеральной программе реконструкции взлетно- посадочных полос, рулежных дорожек. Предполагается, что новосибирский аэропорт станет одним из крупнейших аэропортов вылета и самым крупным транзитным аэропортом на территории от Урала до Дальнего Востока", - заявил Травников.

Врио губернатора отметил, что для дальнейшего развития аэропортового узла также предполагается строительство мощностей для дополнительной обработки грузов, в частности почтовых отправлений. Рабочая группа по решению этих задач будет создана в ближайшее время совместно с аэропортовым холдингом "Новапорт", в который входит аэропорт Толмачево.

Толмачево - крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс., на международных - 1,3 тыс. пассажиров в час. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами. В январе- сентябре 2017 года аэропорт обслужил 3,75 млн пассажиров, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.