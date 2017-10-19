Федеральный грант на четвертый мост в Новосибирске планируется выделять поэтапно

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Федеральный грант в размере 26 млрд рублей на строительство 4-го моста в Новосибирске планируется выделять в 2018 году поэтапно, сообщил в четверг журналистам врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Ранее сообщалось, что выделение гранта может задержаться на год.

"В доходную часть планируемых бюджетов включаются только подтвержденные данные. Эти гранты (три гранта на крупные инфраструктурные проекты - прим. ТАСС) формируются за счет системы "Платон", но объем поступлений на 2018 год пока не спрогнозирован. У нас есть подтверждение от Минтранса РФ - после подписания концессионного соглашения будет приниматься решение о поэтапном финансировании 4-го моста в 2018 году", - сказал Травников.

Как сообщалось ранее, соглашение на финансирование 4-го моста должно быть подписано с "Сибирской концессионной компанией" до 6 декабря 2017 года.

Вот вторник министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко сообщил на бюджетных слушаниях, что, по данным Минтранса РФ, федеральное финансирование 4-го моста может сдвинуться на год.

Проект четвертого моста

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь".

Мост будет строиться на условиях концессии. Стоимость проекта определена в размере около 35 млрд рублей. Федеральный бюджет должен выделить на строительные работы 26 млрд рублей, 3,8 млрд рублей на подготовку площадки будет направлено из бюджета региона, остальное обеспечат средства концессионера. Под снос в месте строительства попадает около 300 объектов, 74 из них - жилые здания.

Чтобы обеспечить доход концессионера, проезд по мосту будет платным. Ранее региональные власти провели предварительный конкурс для инвесторов. Его победителем стала "Сибирская концессионная компания", принадлежащая дочерней структуре Газпромбанка.