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Суд приостановил работу фирмы, организовывавшей питание в школе Братска, где заболели дети

Сибирь
19 октября, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Прокуратура также направила в Роспотребнадзор требование проверки еще шесть образовательных организаций, в которых компания "Школьное питание" организовывала питание учащихся

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Суд приостановил работу фирмы "Школьное питание", которая ежедневно организовывала питание учащихся школы № 36 города Братск Иркутской области, где с 12 по 14 октября 35 детей и один учитель заболели норовирусом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"По решению Братского городского суда и по результатам рассмотрения протоколов, составленных территориальным отделом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области, деятельность образовательного заведения и ООО "Школьное питание" приостановлены до устранения нарушений закона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокурорская проверка выявила нарушения требований федерального законодательства об охране здоровья и оказания медицинской помощи обучающихся, а также санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, прокуратура направила руководству территориального отдела Роспотребнадзора в Братске требование проверки еще шесть образовательных организаций, в которых компания "Школьное питание" также организовывала питание учащихся.

Роспотребнадзор приостановил работу школы. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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