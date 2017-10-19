Завод "Русала" в Красноярске работает в штатном режиме

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Красноярский алюминиевый завод компании "Русал", где, как сообщало Минэнерго России, произошел сброс нагрузки электроэнергии, работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе завода.

"Завод работает в штатном режиме. У нас есть резервы на такие случаи", - сказали в пресс-службе.

Ранее Минэнерго РФ сообщило, что в 05:16 (мск) на Красноярском алюминиевом заводе произошел сброс нагрузки на 95 МВт.

Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) был построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.