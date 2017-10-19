ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Омская область может стать пилотным регионом по развитию социального предпринимательства, куда пойдет значительная часть из инвестиционного портфеля Национального фонда социальных инициатив. Об этом в четверг ТАСС сказал руководитель фонда Александр Макаров на форуме Инносиб-2017.

"У нас сегодня сформирован портфель инвестиций, которые мы можем вкладывать в социальные проекты, в размере 5 млрд рублей. Мне кажется, общими усилиями мы можем сделать Омскую область пилотным регионом в отношении социального предпринимательства", - сказал Макаров.

Он отметил, что значительная часть из имеющегося инвестиционного портфеля может пойти в регион, однако не обозначил конкретную сумму. "Мы поняли, что поддержка должна быть адресной. Нам очень важно качество проектов, которые существуют", - пояснил Макаров.

По словам врио губернатора Омской области Александра Буркова, вовлеченные в социальный сектор частные инвесторы эффективно и быстро адаптируются к запросам общества. Благодаря частным предпринимателям регион "ушел от очередности в детские сады", добавил он

"Мы сегодня имеем новую форму инвестиций - меценатство. Мы вовлекаем частный капитал в поддержку социального предпринимательства <...> Большое количество участников из Москвы (на форуме - прим. ТАСС), которые нам со стороны дают оценку, что Омская область в плане создания социального предпринимательства и поддержки его на первом месте", - сказал Бурков журналистам.

Форум "Инносиб" проводится в Омске в седьмой раз - за шесть лет в мероприятии приняли участие более 4,7 тыс. человек из 38 регионов РФ и 18 стран.