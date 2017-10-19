Новосибирский завод "Луч" ждет масштабная модернизация

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НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Строительство двух новых корпусов на базе научно-производственного предприятия "Луч" позволит оздоровить предприятие и увеличить объем гособоронзаказа. Об этом в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
"Предприятие "Луч" увеличило гособоронзаказ в этом году в два раза, по данным января - сентября 2017 года объем производства общей продукции увеличен в 1,7 раза, заработная плата увеличена на 20%. Сейчас планируется строительство двух новых корпусов, фактически речь идет о создании совершенно нового современного завода на базе "Луча". Происходит оздоровление предприятия", - сказал Люлько.
Точные цифры инвестиций собственник предприятия, санкт-петербургская компания "Заслон", пока не называет. По словам начальника департамента промышленности, информация не разглашается в связи с коммерческой тайной.
Научно-производственное предприятие "Луч" было создано в Новосибирске в 1942 году, сейчас выпускает радиолокационные взрыватели для снарядов, используемых в авиации и флоте. "Луч" считается стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса. В 2014 году завод купила санкт-петербургская компания "Заслон", выступившая единственным участником аукциона. Цена продажи составила 327,9 млн рублей.