Возбуждено дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 19 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти 10-летнего мальчика на уроке физкультуры в школе № 12 в Красноярске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, во вторник десятилетний ребенок умер во время урока физкультуры в красноярской школе № 12. Мальчику стало плохо во время бега, он упал и потерял сознание. Ему оказывал помощь школьный медработник, была вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы.

Как установили следователи, ребенок не имел освобождения от физкультуры. Сейчас будет проверена правомерность заключения врачей о том, что мальчик мог посещать уроки физкультуры в общем порядке.