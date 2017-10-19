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Совместную с Южной Кореей молодежную предпринимательскую школу откроют в Омске

Сибирь
19 октября, 14:29 UTC+3 ОМСК ОМСК 19, октября. /ТАСС

Первая международная молодежная предпринимательская школа в городе была создана совместно с Индией

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ОМСК, 19 октября. /ТАСС/. Международную молодежную предпринимательскую школу создадут совместно с Южной Кореей в Омске. Об этом сообщила в четверг в ходе форума "Инносиб - 2017" в Омске руководитель центра инноваций социальной сферы Ирина Сербина.

"При подготовке к форуму нам поступило предложение от наших партнеров создать международную предпринимательскую школу совместно с корейской стороной", - сказала она, добавив, что идет согласование программы обучения и принципов отбора учеников в школу как с российской, так и с корейской стороны.

По словам Сербиной, это уже вторая международная молодежная предпринимательская школа в Омске. Первая была создана совместно с Индией.

Форум "Инносиб" проводится в Омске в седьмой раз. За шесть лет в мероприятии приняли участие более 4,7 тыс. человек из 38 регионов РФ и 18 стран. В этом году зарегистрировано более 500 гостей из 21 региона России, стран ближнего и дальнего зарубежья - Германии, Индии, Кореи, Непала, ЮАР, Марокко, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

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